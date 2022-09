Scritte offensive sulla sede di Fratelli d'Italia, la neo deputata Matteoni: «Non ci facciamo intimidire»

TRIESTE - «Ora e sempre fasci appesi» è la frase di colore nero scritta con una bomboletta spray comparsa sul muro esterno dell'ingresso della sede di Fratelli d'Italia a Trieste, in via Francesco Rismondo, in riferimento a piazzale Loreto a Milano, il 29 aprile 1945.

Sul caso sta indagando la Digos, la frase potrebbe essere stata scritta dopo la vittoria del partito alle elezioni. La vicesegretaria di Fdi di Trieste, Nicole Matteoni, appena eletta in Parlamento commenta: «Non ci facciamo intimidire da questi poveretti e di sicuro non intaccano minimamente la soddisfazione per il risultato raggiunto grazie al voto di tanti italiani».