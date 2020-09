Elezioni comunali in Fvg: è iniziato lo spoglio, in giornata i nomi dei nuovi sindaci eletti

Il Servizio elettorale regionale comunica che sono state avviate le operazioni di spoglio delle schede nei seggi dei 12 Comuni del Friuli Venezia Giulia coinvolti nelle elezioni amministrative.



Nel corso della giornata si conosceranno quindi i nomi dei Sindaci eletti e la composizione dei Consigli comunali di Andreis, Barcis, Caneva, Cividale del Friuli, Claut, Montereale Valcellina, Ovaro, Travesio, Valvasone Arzene, Varmo, Villesse. Inoltre nel Comune di Premariacco, dove si è presentato un unico candidato sindaco, sarà reso noto il raggiungimento o meno dei quorum previsti dall'articolo 71 della LR 19/2013. Il dato ufficiale sarà noto solo a seguito dello scrutinio e delle successive operazioni dell'Adunanza dei Presidenti.



Nuovi sindaci eletti in provicia di Pordenone

ANDREIS - Fabrizio Prevarin, appoggiato da Crescere Insieme-Andreis-Lista civica 2020, è stato eletto sindaco con 122 voti, pari all'80,79 per cento dei voti validi.

BARCIS - Claudio Traina, appoggiato dalla lista Per Barcis, è stato eletto sindaco con 141 voti, pari al 92,76 per cento dei voti validi.

TRAVESIO - Francesca Cozzi, appoggiata da Travesio rinasce-Cozzi sindaco, è stata eletta sindaco del Comune di Travesio con 508 voti, pari al 53,47 per cento dei voti validi. Ultimo aggiornamento: 12:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA