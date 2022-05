Elezioni amministrative 2022 in Friuli Venezia Giulia: i comuni dove si vota

Sono state consegnate, entro le 12 di oggi, le candidature per le elezioni amministrative in programma il 12 giugno. Saranno rinnovati gli organi di 33 Comuni del Friuli Venezia Giulia, per una popolazione complessiva di 247.191 persone.

Sono soltanto 4 i Comuni sopra i 15 mila abitanti per i quali è possibile il ballottaggio: Gorizia e Monfalcone (Gorizia), Codroipo (Udine) e Azzano Decimo (Pordenone).

I comuni al voto sono 16 in provincia di Udine e 9 in quella di Pordenone. A Trieste c'è solo Duino Aurisina, mentre in provincia di Gorizia ci sono anche Cormons, Ronchi, Sagrado, San Canzian d'Isonzo e Savogna.

A Gorizia, unico capoluogo di provincia al voto, oltre al sindaco uscente Rodolfo Ziberna - sostenuto dal centrodestra unito - ci sono Laura Fasiolo (Noi mi noaltris Go!, Slovenska Skupnost, Laura Fasiolo per Gorizia, Gorizia è tua, Pd), Franco Zotti (Zotti contro tutti), Pierpaolo Martina (Martina sindaco) e Serenella Ferrari (La gente per Gorizia).