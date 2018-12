Pedone centrato e ucciso dall'auto â€‹Scaraventato a metri di distanza

di Marco Corazza

DUINO AURISINA - Investito all'uscita del Porto, unvola a terra: per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. La tragedia si è consumata stasera poco dopo le 19 all'entrata del Porto Piccolo di. Il, un 55enne, stava camminando quando e arrivata un'auto il cuiInvestito,, cadendo violentemente a terra e battendo la testa. Subito l'automobilista è sceso per prestare soccorso, ma il malcapitato non dava alcun segno di vita. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco. Purtroppo ogni sforzo dei soccorritori non è servito per salvare la vita del 55enne.