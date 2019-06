Due rapine a mano armata in pochi minuti: tabaccherie nel mirino

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE -nell’arco di pochi minuti: denunciato un minorenne e tratto in arresto un maggiorenne. Nel mirino,nel pomeriggio del 4 giugno scorso: una in via del Carpineto e l’altra in largo Pestalozzi dove hanno fatto irruzione due giovani con addosso un casco. Sotto la minaccia di un, nel primo caso hanno tentato, mentre nel secondo sono riusciti a farsi consegnare una somma di denaro pari a circa 150 euro corrispondente all’incasso della giornata. I due, poi, si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter. Gli equipaggi della Polizia di Stato sono intervenuti in via del Carpineto dove i due malviventi, dopo avere fatto irruzione, brandendo un grosso coltello, hanno intimato alla vittima la consegna del denaro: causa la presenza disi sono però allontanati, temendo di potere essere identificabili. Nel frattempo sono scattate le ricerche lungo le piazze e le vie di Trieste, al fine di poter individuarli ed identificarli. I carabinieri nel frattempo sono intervenuti in largo Pestalozzi dove due persone con le medesime fattezze e lo stesso modus operandi avevano rapinato sotto la minaccia di un grosso coltello da cucina una seconda tabaccheria. L’analisi dei filmati ha permesso di verificareche sono stati ricercati per il tramite di un dispositivo coordinato, anche al fine di evitare che potessero colpire nuovamente.Una pattuglia della Squadra Mobile ha individuato il minorenne, A. J. le sue iniziali, in piazza Goldoni perchè indossavava gli indumenti utilizzati nel corso delle rapine. Lo stesso, accompagnato in Questura, ha ammesso i fatti trovandolo in possesso di parte del bottino. Contemporaneamente le pattuglie dei Carabinieri hanno rintracciato in via del Molino a Vento l’altro rapinatore, maggiorenne B. B. A., che indossava gli stessi abiti utilizzati durante i reati poco prima messi in atto e, a seguito di perquisizione,, nonché lo scooter rubato usato per la fuga e posteggiato in zona, i due caschi abbandonati all’interno di un cassonetto dei rifiuti, nonché parte del provento della rapina. Il minorenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica mentre l’altro è stato arrestato.