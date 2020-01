Drone super alla Polizia locale: vede all'infrarosso, vola di notte e ha l'altoparlante

MONFALCONE - Può volare fino a un chilometro in altezza, è dotato di telecamera termica, di altoparlante e di luci per la visione notturna: un drone di ultima generazione arricchisce le dotazioni della Polizia locale di Monfalcone (Gorizia). La nuova strumentazione è stata presentata oggi 15 gennaio insieme al nuovo ufficio mobile.



Le strumentazioni - è stato spiegato - sono state finanziate con i fondi regionali per la sicurezza. Il drone sarà utile anche nella ricerca di persone scomparse. Tre operatori sono stati preparati per il suo impiego, con due brevetti, uno dei quali consente il volo anche nelle zone 'critichè in caso di necessità. Tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia potranno richiedere l'impiego dell'apparecchiatura. Per quanto riguarda il nuovo ufficio mobile, sarà utilizzato per effettuare controlli più approfonditi sul territorio, oltre che per ascoltare direttamente le segnalazioni dei cittadini nei vari rioni. «Dopo aver ampliato l'impianto di video-sorveglianza, oggi partiamo con altri strumenti per la nostra Polizia locale per la sicurezza sul territorio», ha spiegato il sindaco Anna Maria Cisint. «Il drone servirà anche nei casi di ricerca di persone scomparse o di incendi sul Carso - ha aggiunto - inoltre dal 7 gennaio è stato implementato il servizio di controllo sul territorio, che mette insieme le professionalità della Polizia locale con quella di altri operatori, che sono di ausilio in queste operazioni». Si tratta di guardie giurate già presenti sul territorio comunale.