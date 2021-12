Droga nelle mutande e coltello a "carta di credito": 5 giovani nei guai

TRIESTE - Cinque giovani sono stati denunciati dalla Polizia locale: qualche pomeriggio fa in Borgo Teresiano, una pattuglia li ha notati mentre parlottavano vicino ad un negozio, tra questi un minorenne con alcuni trascorsi per spaccio di stupefacenti. Proprio lui, insieme ad altri due, durante l'identificazione hanno iniziato a manifestare un evidente nervosismo tanto da convincere gli operatori ad un'ispezione sul posto che confermava i sospetti: oltre 5 grammi di sostanza stupefacente divisa tra i tre (hashish e marijuana) ed un grinder, uno strumento per macinare le foglie. Sono stati quindi accompagnati alla caserma San Sebastiano per una perquisizione più accurata: mentre il minorenne aveva nascosti nella biancheria intima ulteriori 24 grammi di marijuana suddivisa in involucri di nylon, gli altri due non avevano con sè altre sostanze ma uno nascondeva un coltello a "carta di credito", con lama di 7 cm, posto sotto sequestro. Immediata la denuncia per violazione delle norme sugli stupefacenti a carico di ciascuno e anche per la detenzione del coltello.