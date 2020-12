Minorenne si sente male mentre gioca al parco: aveva assunto marijuana. Pusher denunciato

TRIESTE - Alcuni giorni fa un ragazzino è stato colto da malore mentre giocava con alcuni suoi coetanei nel giardino pubblico De Tommasini: le condizioni del ragazzo hanno indotto il personale sanitario intervenuto a condurlo all'ospedale Burlo Garofolo per tenerlo sotto osservazione e sottoporlo a controlli più approfonditi. I medici hanno ricondotto le cause del malore alla probabile assunzione di sostanza stupefacente e - come obbligo di legge - ne hanno dato comunicazione alla Procura della Repubblica, essendo la cessione di sostanza stupefacente a minore, un reato. Il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale è stato quindi incaricato dalla Procura a condurre l'indagine per identificare il responsabile: attraverso mirati servizi di osservazione e controllo nell'area del giardino pubblico e raccogliendo informazioni tra i giovani frequentatori, dopo qualche giorno gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile della vendita di marijuana al minore. Si tratta di un neo-maggiorenne senza fissa dimora che è stato denunciato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA