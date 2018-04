Mezzo chilo di droga in casa: arrestata coppia di spacciatori

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Arrestata in flagranza di reatoche spacciava nei dintorni di un bar. Si tratta di una donna di 24 anni residentee di un uomo di 26 senza fissa dimora, entrambi domiciliati in città, in via San Francesco.Lo scorso 9 aprile sono stati notati all’esterno di un locale di via Ghega, in atteggiamento sospetto, tanto da attirare l’attenzione delle pattuglie della Squadra Mobile. Dal controllo per la ricerca di stupefacenti, è emerso che l'uomo era in possesso di due involucri contenenti circa 30 grammi l’uno di, nonché oltre 700 euro in contanti, mentre la donna veniva trovata in possesso di una confezione contenente oltre 30 grammi della stessa sostanza. Successivamente, le pattuglie della Squadra Mobile, con il supporto delle Volanti, nonché di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno perquisito l'alloggio di via San Francesco, all’interno del quale è stata trovata altra droga, per un peso complessivo dinelle stanze riferibili ai due. Nell’abitazione erano, inoltre, presenti altri cinque nigeriani.