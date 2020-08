Droga e 1.500 euro in contanti a casa: arrestato 36enne

TRIESTE - A seguito di indagini dirette dal pm Federico Frezza, e svolte dalla sezione “contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura, gli investigatori della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dal Procuratore della Repubblica a carico di M. A., 36enne, addetto alla vendita presso un chiosco cittadino. Ciò ha consentito di trovare nell’abitazione del trentaseienne circa 180 grammi di marijuana suddivisa in più contenitori oltre alla cifra in contante di circa 1.500 euro. L’uomo, nel corso di precedente perquisizione svolta il 3 luglio scorso, era già stato trovato in possesso di circa 55 grammi marijuana, di una cinquantina di infiorescenze di marijuana provento di coltivazione presso la propria abitazione, oltre che di un bilancino di precisione e della somma in contante di 12.500 euro.

