Un chilo e mezzo di hashish nascosto in cantina: arrestati un 25enne e un 52enne

TRIESTE - Oltre un chilo e mezzo di hashish custodito in cantina: per questa ragione la Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati, un cittadino afghano, di 25 anni, e un uomo di Trieste, di 52 anni, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'operazione è stata compiuta, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Capo Carlo Mastelloni, dagli agenti della II ^ sezione della Squadra Mobile.



Dopo una prima perquisizione nell'abitazione del cittadino straniero, gli agenti hanno trovato in una cantina in uso al giovane diversi panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 1,5 chilogrammi. Il giovane ha tentato di fuggire ma è stato bloccato. Gli agenti sono anche risaliti anche a un italiano che aveva in uso lo stesso locale . Per tale motivo è stata eseguita una perquisizione personale e domiciliare anche nei confronti di quest'ultimo rinvenendo altri 5 grammi circa di hashish.

