Droga e atti vandalici: giardino "Basevi" off limits di sera e notte

TRIESTE - Resterà chiuso nelle ore serali e notturne ildi via San Giacomo in Monte. Lo ha deciso il Comune alla luce delle numerose segnalazioni e richieste formulate dai cittadini esasperati dagli schiamazzi e lamentanti la continua presenza die di consumatori die alcolici. Questa la decisione assunta dall’assessore comunale ai lavori pubblici e verde pubblico Elisa Lodi per far fronte al degrado e alle ripetute situazioni spiacevoli verificatesi nell’ultimo periodo nello storico giardino del rione di San Giacomo. Una scelta – è stato precisato - volta a garantireai residenti nella zona, ma anche ai frequentatori e ai bambini che hanno diritto di usufruire del bene pubblico in condizioni normali e non, viceversa, degradate dal fare disdicevole di pochi incivili. Il provvedimento di chiusura serale partirà, e pertanto il giardino sarà accessibile nei seguenti nuovi orari: estivo, dal 1 aprile al 30 settembre, dalle ore 6.15 alle 21.30 (entrerà in vigore, come detto, lunedì); invernale, dal 1 ottobre al 31 marzo, con apertura dalle 6.15 alle 18.40.