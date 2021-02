La crisi da Covid colpisce anche le profumerie Douglas: 17 negozi chiusi entro il 31 marzo, anche a Nordest

La direzione della catena di profumerie Douglas Italia ha comunicato ai sindacati l'avvio di un immediato piano di riorganizzazione della rete di negozi e ha già annunciato la chiusura dei 17 punti vendita entro il 31 marzo 2021 in Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna.

Lo comunicano i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori e «sollecitato un incontro urgente per l'8 febbraio, confermato dalla direzione aziendale, diffidando la messa in atto di azioni unilaterali e trasferimenti che celano in realtà veri e propri licenziamenti». Douglas ha motivato la decisione con «le ingenti perdite di fatturato e redditività registrate a causa degli effetti della pandemia da Covid-19» spiegano le sigle sindacali e «la necessità di salvaguardare la liquidità del Gruppo». La riorganizzazione coinvolgerà tutta la rete dei negozi in Europa e l'impatto del piano in Italia, ha annunciato la direzione aziendale, sarà rilevante per il numero di chiusure, ancora da definire, effettuate nel giro di 12-24 mesi.

