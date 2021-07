Dorme ubriaca tra le siepi del centro città: giovane sanzionata

TRIESTE - Qualche giorno fa, un cittadino di passaggio ha notato una ragazza apparentemente esanime tra le siepi delle isole centrali di largo Barriera vecchia ed ha così allertato i soccorsi. La Sala operativa della Polizia Locale ha inviato subito una pattuglia lì vicino, che accertasse la situazione valutandone l'effettiva urgenza: non si trattava infatti di alcun malore o altra emergenza sanitaria ma una semplice dormita – nonostante i rumori del traffico - dopo un'eccessiva assunzione di alcolici. La ragazza era già nota agli operatori per motivi analoghi. Insieme alla sanzione per ubriachezza, ha ricevuto anche un ordine di allontanamento.