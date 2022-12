Donna scomparsa da martedì, ricerche anche con l'elicottero

DUINO AURISINA - Alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 22 dicembre, è decollato l'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia su richiesta dei Vigili del fuoco per un sorvolo nell'area del sentiero Rilke a Duino Aurisina, in ausilio per una ricerca persona. Si tratta di una donna che non dà più notizie di sé da martedì. Sul posto operano i volontari della squadra comunale di Protezione Civile di Duino Aurisina, a supporto dei Vigili del fuoco e delle altre forze dell'ordine impegnate nella ricerca. La base operativa è stata allestita in prossimità del piazzale del bowling. Le ricerche si concentrano sia a terra che in mare. Nella giornata di oggi scenderanno in campo altri volontari di Protezione Civile per le ricerche a terra.