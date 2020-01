Donna scomparsa: si cercano tracce di Marina Buttazzoni Le ultime notizie sul caso

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Sono ore dida parte delle squadre dei Vigili del fuoco di Trieste, Gorizia e Pordenone insieme al Soccorso Alpino e alla Protezione civile, per ritrovare la 55enne artigiana udinese -- scomparsa da casa lo scorso 17 gennaio., e da quella data non ha più dato notizie di sé. I soccorritori stanno battendo palmo a palmo la zona tra Sistiana e il Sentiero Rilke. Era stato il fratello della donna a lanciare un appello: «Chiunque abbia notizie o la veda, chiami le forze dell'ordine».Quel venerdì mattina la donna, che abita a Udine nella zona di via del Bon, si era recata a casa dell'anziana mamma come faceva abitualmente per andare ad assisterla. È proprio la mamma l'ultima persona ad averla vista. È a lei che Marina ha riferito che si sarebbe recata nel capoluogo giuliano.