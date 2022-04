TRIESTE - Tragedia nel rione San Giovanni di Trieste questa mattina, venerdì 8 aprile: una donna è caduta dal quarto piano del condominio ed è morta. La vittima, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolata. Si tratta di una donna di 64 anni, italiana. Il fatto è avvenuto in un palazzo di via Botticelli, sul posto il 118, inutile lo sforzo dei sanitari per rianimarla.