Cadavere di una donna scoperto in casa a Trieste. Autopsia sul corpo di Alina. I due figli e le liti con un uomo: perché è morta?

TRIESTE - Proseguono le indagini sulla morte della donna di 43 anni, Alina Trush, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri pomeriggio in un appartamento di viale D'Annunzio a Trieste. L'allarme era stato dato dalla polizia giudiziaria che si era recata alla sua abitazione per consegnarle un atto giudiziario relativo a presunte minacce e violenze subite da un uomo. Poiché la donna non apriva la porta sono intervenuti i vigili del fuoco.

