Trump in visita a Fincantieri: il presidente in campagna nel sito del Wisconsin

TRIESTE/VENEZIA - Donald Trump è stato in visita a Fincantieri, allo stabilimento Marinette in Wisconsin. La consegna della prima fregata è prevista per luglio 2026, poi a mano a mano tutte le altre. Fincantieri ha vinto il bando di gara battendo agguerriti antagonisti statunitensi come Huntington Ingalls Industries e General Dynamics Bath Iron Works. Il gruppo triestino ha acquisito i tre impianti in Wisconsin nel 2008 e nel tempo vi ha realizzato investimenti per 180 milioni di dollari.

Al momento sono in fase di costruzione o comunque in portafoglio Marinette circa trenta navi. La visita di Trump rientra nella campagna elettorale presidenziale, in uno stato che oscilla tra democratici e repubblicani. Essa si inquadra nell' "America first', slogan che comprende anche le multinazionali straniere che producono negli Stati Uniti e danno lavoro agli americani, dopo anni di delocalizzazione all'estero delle imprese americane. La visita del presidente mira anche a sottolineare un altro aspetto: lo svecchiamento della potenza militare statunitense.

Ultimo aggiornamento: 12:19

