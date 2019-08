Non rispetta il divieto di ritorno e con sé ha della droga: denunciato

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova ha fermato e identificato in via del Monte un cittadino kosovaro, A.K., 19enne. Il giovane è risultato essere inottemperante al decreto di divieto di ritorno nel Comune di Trieste ed è stato trovatoMotivi per i quali è stato denunciato e sanzionato amministrativamente. Sempre ieri sera 8 agosto, la Polizia di Stato ha denunciato per furto in concorso due giovani triestini. Assieme a un altro ragazzo cheprima dell’arrivo della Volante, hanno rubato alcuni generi alimentari all’interno di, nascondendoli all’interno della borsa della ragazza.