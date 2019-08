Non rispetta il divieto di ritorno in città: "pizzicato" con merce rubata

di E.B.

TRIESTE - Nell’ambito di controlli straordinari del territorio, il personale della Squadra Volante ha indentificato quattro persone in via delle Zudecche. Si trattava diA carico di uno, F.I., è emerso un divieto di ritorno nel Comune di Trieste. Nel suo zaino, inoltre, sono state trovatedanneggiate, alcuni capi di vestiario con il cartellino e, materiale che il giovane non è stato in grado di giustificare il possesso. È stato denunciato per ricettazione, oltre che per la menzionata inottemperanza. Questa notte, inoltre, un triestino, E.B, è stato sorpreso da una Volante a urinare in via Boccardi-angolo via Cadorna. Al giovane, in palese stato di alterazione alcolica, sono state notificate lee per la violazione dell’art. 27 del regolamento comunale per la lordura del suolo urbano mediante minzione.