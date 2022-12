Dita malformate, così rubava sui bus con la tecnica dell'uncinetto

TRIESTE - Il suo lieve difetto fisico si era trasformato in una preziosa risorsa per commettere dei crimini. Infatti, con le sue dita ripiegate ad uncino a causa di una malformazione, una volta salito sul bus nella calca riusciva a fare “strage” di portafogli, uncinandoli direttamente dalle borse o dalle tasche dei vestiti. Le sue prodezze criminali però sono state filmate dal sistema di videosorveglianza di cui sono dotati i bus, e per lui sono fioccate le denunce. Ma al momento della condanna, l'uomo, un romeno di 37 anni, aveva già raggiunto altre fermate.

A distanza di qualche tempo, però,è arrivato il capolinea quando è stato controllato dalla Radiomobile di Aurisina, impegnata con una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina in un controllo di retrovalico. Il 37enne è stato rintracciato su un pullman di linea diretto in Spagna. I militari del Radiomobile hanno dunque scoperto che l’uomo era ricercato per un mandato di cattura, dovendo scontare 10 mesi per furto aggravato commesso a Milano nel 2015. E' stato arrestato e si trova al carcere del Coroneo.