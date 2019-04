Disperso in Val Rosandra: pensionato trovato morto

di E.B.

TRIESTE - Lo attendevano per pranzo, ma non è rientrato. La stazione di Trieste del Soccorso Alpino e speleologico ha fatto partire intorno alle 19 di ieri sera - 16 aprile - le ricerche di un 84enne triestino, G.G., la cui scomparsa è stata segnalata dai familiari dopo aver ritrovato essi stessi la vespa con cui si era recato nei pressi dei sentieri che più frequentava, in località San Lorenzo,. Sul posto è stata effettuata una prima perlustrazione dall'alto con l'elicottero della Protezione Civile. Le squadre di terra hanno battuto i sentieri. Sono una quarantina di uomini impegnati sul campo tra tecnici del Soccorso Alpino e speleologico, una Unità cinofila dello stesso Soccorso alpino, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri e Polizia per cercare di rintracciare G. G. che non ha fatto rientro a casa dopo essersi recato a fare una delle sue consuete passeggiate in Val Rosandra, valle a lui ben nota. La sua vespa è stata trovata parcheggiata a San Lorenzo dai suoi congiunti cheSono stati perlustrati dall'alto, dall'abitato di San Lorenzo, tutti i sentieri percorribili fino a Bottazzo e fino ai piedi delle falesie di roccia presenti senza ancora nessun risultato. In più i tecnici del Soccorso speleologico hanno sondato. Due gli elicotteri che hanno sorvolato la zona finché la luce lo ha reso possibile, quello della Protezione Civile e quello dei Vigili del Fuoco giunto da Venezia. Le ricerche sono riprese alle sei di questa mattina.