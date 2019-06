Disperso in mare viene trovato in arresto cardiaco: grave un 20enne

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Nel tardo pomeriggio di ieri 9 giugno i Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra della sede centrale e una motobarca del distaccamento nautico del Porto Vecchio. Poco prima dell'arrivo della motobarca nella zona di ricerca è arrivata la notizia cheed era già stato preso in carico dal personale sanitario del 118. Si tratta di un 20enne ora ricoverato all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni. E' stato portato a riva da un bagnante. I sanitari del 118 hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione riscontrando un arresto cardiaco. Il giovane è stato intubato e portato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale.