TRIESTE - Il candidato sindaco di Trieste Ugo Rossi (Movimento 3V, Vaccini vogliamo verità), con posizioni vicine ai no vax, è stato fermato dai Carabinieri dopo essere stato coinvolto in disordini verificatisi all'esterno di un ufficio postale perché una persona non indossava la mascherina. Rossi è stato fatto salire su un'auto dei Carabinieri e portato in caserma.