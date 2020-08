Scoperta una discarica abusiva: rifiuti in grado di riempire lo stadio di Trieste

TRIESTE- In seguito di alcune segnalazioni il Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale, coordinato dal Sostituto Procuratore della Repubblica De Grassi, ha effettuato un'indagine su una discarica abusiva nell'ex comprensorio artigianale di via Grimani. Le indagini partite alla fine di marzo e, ancora in corso, hanno portato allo scoperta di un'area molto vasta composta da vari capannoni (circa 10mila metri quadri), fortemente degradata utilizzata per il deposito di rifiuti di vario genere, tanto da renderla nel corso del tempo una vera e propria discarica. Il complesso lavoro della polizia locale è sfociato, alcuni giorni fa, in una minuziosa perquisizione dell'area che ha messo in luce il grave stato di degrado della zona, colma di rifiuti pericolosi e non.



La perquisizione è durata ben 12 ore - dalle 7 del mattino alle 7 di sera -, il tempo necessario a catalogare il materiale rinvenuto e di cui le foto sono un piccolo esempio: 300 pneumatici fuori uso; svariati metri cubi di amianto; centinaia di barattoli di vernice, pittura e smalti (alcuni aperti e ancora parzialmente pieni);

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, lavatrici, condizionatori...); diversi barili di idrocarburi dai quali fuoriusciva il liquido inquinante; centinaia di metri cubi di cartongesso, plastica e polistirolo; oltre 300 metri cubi di calcinacci e rifiuti edili in genere; carcasse di auto

e batterie di veicoli.



L'area ed i rifiuti sono stati posto sotto sequestro: parliamo di un terreno di circa 10 mila metri quadri per 4mila metri cubi di rifiuti, una quantità sufficiente a coprire l'intero Stadio Rocco per mezzo metro di altezza.

Allo stato attuale gli investigatori hanno inserito nel registro degli indagati due imprese per gestione illecita rifiuti ma l'indagine è ancora in corso per identificare altri soggetti che, negli anni, hanno contribuito a trasformare quella zona in una vera e propria discarica abusiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA