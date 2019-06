Dirigenti: dopo i bonus la stangata per 120, trattenute da 170mila euro

di Elisabetta Batic

Trattenute per complessivi 170mila euro nelle ultime buste paga di circa 120 dirigenti regionali, di cui 82 in servizio, a fronte dell'erogazione di un milione e 600mila euro di premi stabiliti in primavera per il raggiungimento degli obiettivi di produttività. In media si tratta di una decurtazione pari a 1.399 euro. LA SCELTASono i numeri della stangata operata dalla Regione al fine di non incorrere in un'eventuale procedura di danno erariale e togliere le diseguaglianze tra i dipendenti pubblici. Lo ha spiegato ieri mattina...