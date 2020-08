Condannato nel 2014 quand'era ragazzino: trovato su un'auto diretta in Slovenia: 20enne arrestato

TRIESTE - La Polizia ha arrestato un 20enne rumeno. M. V., condannato dal Tribunale per i Minori di Milano. E’ stato identificato da personale della Squadra Volante del Commissariato di Duino Aurisina a bordo di un’auto diretta in Slovenia e controllata nei pressi di San Giovanni di Duino.



Deve scontare una pena di 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa per reati predatori commessi nel Milanese risalenti al 2014 quando aveva 14 anni.



Dopo le formalità di rito, il romeno è stato accompagnato nel carcere minorile di Treviso. Ultimo aggiornamento: 09:14