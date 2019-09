Difende una ragazza ma aveva con sè un coltello e si mette nei guai

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per il possesso ingiustificato di un coltello un cittadino russo, A.B., di 22 anni. Il giovane è intervenutoche stava discutendo con un altro ragazzo per futili motivi. La Volante intervenuta in via Curiel ha identificato un gruppo di ragazzi e, ricostruito l’episodio, ha denunciato il russo.E' stato anche denunciato un cittadino italiano, R.H., a Portogruaro (Ve). In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza) ha minacciato in via Settefontane un altro uomo per motivi personali. Questa notte, inoltre, la Volante ha notatoin via Giulia, la quale, alla vista degli operatori, ha cambiato repentinamente direzione. La donna è stata fermata e identificata: nata in Bosnia e residente a Milano, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Nella sua borsa sono stati trovati un martello, una chiave inglese,, un paio di guanti e due luci. È stata denunciata per il possesso ingiustificato di tutti questi arnesi che sono stati sequestrati.