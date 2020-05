Detenzione e spaccio di droga: raffica di arresti domiciliari

TRIESTE - I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato e deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rispettivamente B.C un 26enne e C.G. 29enne, entrambi triestini, pregiudicati. Gli stessi a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di cocaina ed eroina in quantità superiori rispetto a quanto consentito per l’uso personale, oltre che di un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente. L’uomo in stato di arresto è stato condotto ai domiciliari presso la propria abitazione. Un altro arrestato in flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è un 18enne modenese, domiciliato a Trieste e N.S. 19enne, comasca ma residente a Trieste. L’uomo è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijauana suddivisa in dosi pronte alla vendita oltre che di denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio, mentre la seconda, all’esito della perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di 80 grammi circa della medesima sostanza, di un bilancino di precisione e di denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Per entrambi sono scattati gli arresti domiciliari. Infine, i militari hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, G.L. 28enne colombiano. Lo stesso a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di marijuana suddivisa in dosi pronte per la vendita.

