Derubava le anziane con il trucco delle monetine: rintracciato e arrestato il ladro

TRIESTE - Scelta l’anziana con il carrello della spesa e la borsa in bella vista, l’avvicinava nel momento in cui la donna stava caricando le borse della spesa sulla propria auto, con la tecnica di lanciare da dietro delle monetine tintinnanti sull’asfalto, al fine di distrarla. Così, mentre si chinava per cercare i soldi finiti sotto l’auto, con mossa fulminea riusciva a farle sparire la borsetta con il portafoglio pieno di banconote. La sua abilità però è stata immortalata dal sistema di videosorveglianza, e dopo le opportune indagini il ladro - un 54enne romeno - è stato riconosciuto e denunciato. Tuttavia, è riuscito ad allontanarsi prima della condanna.

A distanza di qualche tempo è stato controllato dalla pattuglia della Radiomobile di Aurisina dopo averlo rintracciato a bordo di un pullman di linea diretto in Spagna. I militari hanno perciò scoperto che l’uomo era ricercato per un mandato di cattura. Deve ora scontare 5 mesi per furto aggravato commesso a Milano nel 2018. Così l’equipaggio della Radiomobile di Aurisina lo ha arrestato e portato al carcere del Coroneo.