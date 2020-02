TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per furto un cittadino libico, A.S., di 25 anni. Il giovane aveva rubato la borsetta a una donna in piazza Oberdan che però l’ha riconosciuto mentre si trovava in un bar di via Carducci. Ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante. © RIPRODUZIONE RISERVATA