Degrado e imbrattamenti: otto writers denunciati, quattro sono minorenni

TRIESTE - Continua il contrasto al degrado da parte della polizia locale a causa di vandali che deturpano edifici e manufatti con graffiti di vario genere. Le indagini hanno portato alla luce decine e decine di graffiti disseminati ovunque: gli interventi di ripristino sono quindi di dimensioni davvero importanti. Nel primo semestre del 2022, gli agenti avevano già segnalato all’Autorità Giudiziaria sette persone per danneggiamento e imbrattamento: le indagini avevano consentito di sequestrare una cospicua quantità di materiale e di contestare ai responsabili diverse sanzioni amministrative. In questi ultimi mesi altri 8 ragazzi - di cui 4 minorenni - sono stati segnalati ipotizzando reati dello stesso genere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e a quella per i minorenni. Gli operatori hanno raccolto diversi elementi relativi a questa attività: materiale usato per i graffiti, schizzi di prova per migliorare la velocità di esecuzione, contenuti digitali e social. Questa "crew" - così si definiscono i gruppi dediti a queste attività - aveva di fatto il solo scopo di lordare e danneggiare beni pubblici e privati, compresi beni immobili vincolati.