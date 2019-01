Daniele Pecci porta in Fvg "Il fu Mattia Pascal" di Pirandello

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Arriva questa sera - 18 gennaio - dopo numerose piazze in Italia, la produzione ContradaDaniele Pecci ne firma il riadattamento e interpreta sulla scena il suo Mattia, guidato dalla regia di Guglielmo Ferro, in questa versione che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico oltre a numerosi "tutto esaurito". Una nuova occasione per riflettere sul capolavoro pirandelliano, uno dei più grandi classici della letteratura. L’opera è stata più volte protagonista di diverse interpretazioni teatrali e cinematografiche e in questa versione, oltre che essere riadattata daè anche interpretata dallo stesso nel ruolo di Pascal,delle convenzioni sociali. Il dramma dell’identità, la perdita di ogni appiglio sociale che possa dare un ruolo stabile all’essere umano, illuso nonostante tutto di poter sopravvivere all’anonimato e ricominciare da zero, sono i temi pirandelliani presenti ne Il fu Mattia Pascal che in questa rivisitazione indovinata rispetta lo stile e atmosfere dell’autore e trasporta il pubblico in un dramma esistenziale fatto di chiaro-scuri, essenzialità e semplicità, che accentuano ulteriormente la partecipazione emotiva alla vicenda. Repliche al Teatro Bobbio fino al 23 gennaio; lo spettacolo proseguecon il circuito ERT a Maniago il 24 gennaio e a Sacile il 25.