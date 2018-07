Dalla casa di riposo alla passerella: Eva è Miss Terme di Lignano 2018

di Paola Treppo

LIGNANO e TRIESTE -, 19 anni, di, che lavora in una casa di riposo e ama la lettura e i viaggi, è MissLe altre fasce sono state assegnate ad, 19 anni, di, studentessa, Miss Rocchetta Bellezza,, 24 anni di(Udine), barista, Miss Love’s Nature;, 22 anni distudentessa universitaria in economia internazionale, Miss 4° Classificata, e, 18 anni di), diplomata in relazioni internazionali per il marketing, Miss Interflora.Molto apprezzato dal pubblico lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò, organizzato dalla direzione dellee coordinato dallo staff dell’agenzia modashow.it che ha visto, anche, la presenza del maestro Gianni Favro, in arte Gianni Sax che ha proposto intermezzi musicali, dal vivo, di alto livello e la bellissimadi Udine, terza classificata a Miss Italia 2017 e vincitrice del titolo Miss Italia Chef.Per la vincitrice, in regalo un gioiello Miluna offerto da Gioielleria Romagna di Udine. Le vincitrici sono ammesse allein programma nei mesi di luglio e agosto, e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia, mercoledì 22 agosto al xentro congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.Per partecipare a “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia modashow.it responsabile regionale del concorso, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362; la partecipazione al concorso è totalmente gratuita.