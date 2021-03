Dai giochi a carte in bar alle feste in casa: raffica di sanzioni

TRIESTE - Proseguono i controlli sul territorio finalizzati a verificare l’osservanza della normativa antipandemica. La Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente nella sola giornata di ieri, 25 marzo, 15 persone. I poliziotti, oltre al gestore, ha trovato all’interno del bar buffet "Iera ora" di viale Ippodromo cinque avventori seduti ai tavoli. Alcuni intenti a consumare generi alimentari e altri a giocare a carte. Tutti e 6 sono stati sanzionati. Verso le 18 una Volante ha notato la presenza di un furgone sospetto in largo Roiano. A bordo due cittadini tedeschi, giunti in Italia provenienti dalla Slovenia per effettuare arrampicate su roccia. Sono state effettuate anche alcune verifiche di natura sanitaria, al termine delle quali i due sono stati sanzionati. Ieri sera, infine, verso le 22.15, personale della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine di Padova che concorre nel controllo del territorio si è recato in uno stabile di via Marconi per la segnalazione di schiamazzi provenienti da un appartamento. Gli operatori vi hanno trovato 10 giovani, maschi e femmine. Tra i 18 e i 22 anni, intenti a festeggiare, in violazione della normativa antipandemica. Dopo le formalità di rito, sono stati sanzionati in 7, appurato che 3 di loro erano colà domiciliati.

Ieri mattina, infine, una Volante della Questura ha notato in via Grego una Fiat Punto con le chiavi inserite nel cruscotto. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il mezzo era stato rubato 3 giorni. E’ stato restituito in discreto stato alla legittima proprietaria.