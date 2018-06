di E.B.

sarà comunque predisposta, con partenza dallo stesso Molo IV di Trieste, la corsa sostitutiva in pullman riservata a chi volesse recarsi da Trieste a Pirano, Parenzo e Rovigno (e ritorno), mete previste dal programma di sabato e domenica del servizio marittimo.

TRIESTE - Sarà nuovamente attivo dail servizio marittimo passeggeri che collegafino a domenica 9 settembre, curato dalla Compagnia di navigazione Liberty Lines attraverso l'aliscafo Fiammetta M. Con partenza dalla nuova stazione marittima del Molo IVl'aliscafo garantirà il servizio ogni giorno, tranne i martedì, con toccate in diverse località dell'Istria Occidentale slovena e croata. La principale novità è rappresentata dalla riattivazione delo, resa possibile dalla collaborazione in atto tra la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Istria e la Contea Litoraneo-montana, nell'ambito del progetto Moses. Più in dettaglio, per il servizio la Regione ha impegnato per quest'anno 900mila euro, cui si è aggiunta, nell'ambito di Moses, la disponibilità di oltre 100mila euro che permetterà di toccare Lussinpiccolo(il lunedì e il venerdì). Le altre mete sono Pirano, Rovigno, Pola e Parenzo. L'imbarcazione partirà ogni lunedì alle 9 per Pola (arrivo alle 11.15) e Lussinpiccolo (arrivo alle 13.15 e ripartenza alle 16.15), con rientro a Trieste alle 20.30 dopo aver toccato Pola alle 18.05. Dopo il fermo sosta del martedì, il vettore partirà alle 8.30 di mercoledì da Trieste per Rovigno (arrivo alle 10) e Pirano (arrivo alle 11.20) per rientrare alle 12.00 a Trieste e ripartire alle 17 con nuovo arrivo a Pirano (alle 17.30) e a Rovigno (alle 18.50) e quindi rientrare alle 20.30 a Trieste.Il giovedì la partenza dalla nuova stazione marittima di Trieste è programmata alle 9 alla volta di Parenzo (arrivo 10) e Pirano (arrivo alle 11) per rientrare a Trieste alle 11.40 e ripartirvi alle 17 per Pirano (arrivo alle 17.30) e Parenzo (arrivo alle 18.30), con rientro definitivo a Trieste alle 19.40. Nella giornata di venerdì Fiammetta mollerà gli ormeggi alle 9 alla volta di Rovigno (arrivo alle 10.30) e di Lussinpiccolo (arrivo alle 12.40) per ripartire quindi alla volta di Rovigno (scalo alle 18.50) e Trieste (rientro alla base alle 20.30). Nelle giornate di sabato e domenica la partenza dell'aliscafo è fissata alle 9 da Trieste, con scalo a Pirano (9.30), Parenzo (10.30) e arrivo a Rovigno (11.10) da cui si riparte alle 18 via Parenzo (18.30) e Pirano (19.30) per rientrare a Trieste alle 20.10. I prezzi ordinari da Trieste di andata e ritorno (ma sono disponibili anche i tagliandi di sola andata o solo ritorno in tutte le tratte) vanno dai 17,25 euro della Trieste-Pirano ai 77.70 euro del tragitto Trieste-Lussinpiccolo. In generale è prevista un'ampia gamma di sconti e i biglietti sono gratuiti per i bambini da 0 a 6 anni su tutte le rotte, tranne i collegamenti e i cabotaggi (ovvero tragitti interni alla costa croata da Pola/Rovigno/Parenzo e Lussinpiccolo). Spiccano gli sconti per ragazzi dai 6 anni compiuti ai 14 anni non compiuti (a titolo di esempio l'andata e ritorno per Pirano costa 10,05 euro contro i17,25 del biglietto ordinario) e gli sconti del 30% riservati agli over 60, ai disabili e ai giovani tra i 14 e 25 anni. Atutti i biglietti vanno aggiunte le tasse portuali. Altre offerte speciali sono previste per i gruppi, mentre per trasporto di animali, per bagaglio superiore ai 60x40x20 e per bicicletta la maggiorazione fissa è di 6 euro. A bordo possono salire sino a 5 bici.Inizialmente era previsto che il servizio partissema ci sono stati problemi tecnici per l'attracco a Pirano che saranno risolti, appunto, nella giornata. Sabato 30