Fuori di sè colpisce a testate e pugni l'armadio di casa: denunciata

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, disturbo della quiete e del riposo delle persone, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale una cittadina russa domiciliata in città. Rientrata a casa(motivo per il quale è stata anche sanzionata amministrativamente per ubriachezza), la donna ha iniziato ad avere. Questa ha allertato la sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si è recato personale della Squadra Volante. La russa non ha voluto esibire un documento e ha manifestato insofferenza nei confronti degli operatori, i quali si sono allontanati dall’appartamento dopo che la situazione sembrava essersi normalizzata. Un quarto d’ora dopo, infatti, sono dovuti ritornare in quanto si era riaccesa la violenza della donna e sono stati insultati e oltraggiati. La russa,è stata accompagnata in strada per essere portata in Questura. Salita a bordo dell’autovettura di servizio,al divisorio in plexiglass e ai finestrini laterali e ha rifiutato le cure dei sanitari del 118 intervenuti urlando a squarciagola ripetutamente, causando il risveglio dei residenti. Accompagnata all’ospedale di Cattinara, la donna si è rinchiusa all’interno di una toilette e ha creato confusione mantenendo un comportamento isterico a tal punto, condotta aggressiva mantenuta anche in Questura dove, dopo le formalità di rito, è stata denunciata.