Crollo della piscina Acquamarina: dissequestrata e 2 milioni in arrivo

TRIESTE - "Sono arrivate le notizie del dissequestro della piscina Acquamarina. Sono molto soddisfatto". Lo ha detto il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza in riferimento all'impianto nella zona della Lanterna, posto sotto sequestro da parte della Procura in seguito al crollo del tetto avvenuto il 29 luglio 2019. "Ieri - ha poi aggiunto il primo cittadino - è arrivata alla notizia dei due milioni da Roma, più altri tre che già abbiamo". "Appena avverrà il dissequestro - ha poi precisato - puliremo le macerie e partiremo con i lavori. Tuttavia non sappiamo ancora nulla sull'entità dei danni".