Crociere, Costa Deliziosa arrivata: la prima a partire dopo stop Covid

TRIESTE - La nave Costa Deliziosa è attraccata oggi al Molo Bersaglieri, da dove partirà domenica per la sua prima crociera dopo lo stop a causa dell'emergenza epidemiologica. "Sarà la prima nave Costa a ripartire - si legge in una nota diffusa dalla Compagnia - e la prima assoluta nel mar Adriatico, dopo la pausa di oltre 5 mesi per l'emergenza Covid-19". La compagnia ha predisposto un protocollo di sicurezza con procedure che "prendono in considerazione ogni aspetto dell'esperienza in crociera, a cominciare dall'imbarco, dove verrà eseguito test antigenico a tutti gli ospiti". Secondo programma, domenica gli imbarchi inizieranno alle 10, mentre la nave salperà alle 17. © RIPRODUZIONE RISERVATA