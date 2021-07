Certificato digitale Ue, test rapido, attestato di vaccinazione. Anche la Croazia, come tutti gli altri Paesi, richiede una serie di documenti anti Covid ai turisti che la scelgono come meta estiva. E il governo croato sta preparando una stretta sulle misure contro la pandemia che dovrebbe scattare lunedì prossimo. Vediamo allora cosa bisogna fare e di quali documenti è necessario munirsi per trascorrere lì le vacanze.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati