Aereo scomparso in Croazia, a bordo c'erano 4 passeggeri. Era in volo tra Slunj e Rakovica

Aereo scomparso in Croazia: andava da Spalato in Germania. In Croazia è in corso la ricerca di un Cessna, con a bordo quattro passeggeri, scomparso tra Slunj e Rakovica intorno alle 11:30 di domenica 29 maggio 2022.

Ottanta agenti della polizia e personale del servizio di soccorso alpino croato (HGSS) utilizzano droni e cani per ispezionare una vasta regione, hanno riferito i media locali. Il Centro operativo della protezione civile è stato informato oggi dal controllo di volo croato che l'aereo, che stava viaggiando da Spalato verso la Germania, è scomparso a 2.300 piedi a nord di Rakovica, nella contea di Karlovac.