TRIESTE - In Friuli Venezia Giulia sono cinquanta i beni confiscati alla criminalità organizzata, 40 dei quali già destinati: 32 ai Comuni e 8 a Polizia, Guardia di finanza e ministeri. Dei 32 beni trasferiti al patrimonio dei Comuni, 18 saranno utilizzati per fini istituzionali e 14 per finalità sociali. I dati arrivano dal convegno tenutosi nella giornata di ieri, martedì 6 dicembre, e organizzato dall'Osservatorio regionale antimafia Fvg. Simona Ronchi, dirigente della sede di Milano dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha chiarito come nella nostra regione «i beni destinati sono stati per la maggior parte correttamente utilizzati dagli enti assegnatari». Un esempio il Comune di Aquileia che intende destinare tre beni alle associazioni del territorio, quello di Lignano Sabbiadoro che ha concesso gli spazi all'Università della terza età, e di Udine, disponibile a concedere alloggi per l'emergenza profughi. Per Ronchi «sarebbe importante che le Regioni mettessero un fondo a disposizione dei Comuni per il ripristino dei beni confiscati, che spesso hanno bisogno di ristrutturazione» e snellissero la modifica delle destinazioni urbanistiche».

«La presenza di beni confiscati alla criminalità organizzata è la prova della presenza di organizzazioni malavitose anche in Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo quindi rimettere a disposizione della comunità tali benI e usarli nel modo migliore per dimostrare che il nostro è un territorio che non accetta l'insediamento di organizzazioni criminali». A dichiararlo è stato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti a margine del convegno. «È molto importante» ha continuato Roberti «mantenere alta l'attenzione alle infiltrazioni criminali perché la nostra regione ha avuto una crescita economica superiore alla media nazionale e sta calamitando investimenti per centinaia di milioni di euro, a partire dal recupero del Porto vecchio di Trieste, sia privati sia legati al Pnrr» dunque «è fondamentale la collaborazione tra le istituzioni per prevenire l'arrivo di organizzazioni criminali». Sul riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità, Roberti ha ribadito che «la Regione ha finanziato la richiesta di un Comune per la progettazione di un intervento su una villa confiscata alla mafia, la fase progettuale è quasi conclusa, l'auspicio è che a breve partano i lavori per rendere quell'immobile struttura ricettiva polifunzionale, dotata di alloggi che potranno essere messi a disposizione della locale stazione dei Carabinieri».