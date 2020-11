Covid. Il virologo dell'Icgeb di Trieste: ​«Il vaccino non è il Santo Graal»

TRIESTE - «Il vaccino non è l'unica arma» contro il Covid 19, «non è il Santo Graal»: «È un'arma importante, ma bisogna sviluppare farmaci specifici, cosa che stiamo facendo, per trattare persone infette oltre a procedure sanitarie per il managment dei pazienti, il testing e il tracciamento. Con questa combinazione di attività conviveremo con il covid come con altre infezioni». Lo ha detto Alessandro Marcello, virologo dell'Icgeb (Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia) di Trieste, commentando le sperimentazioni in corso sui vaccini anti covid 19 e i primi risultati sull'efficacia al 90% del vaccino messo a punto dall'americana Pfizer e dalla tedesca BioNTech. Secondo Marcello - che è al lavoro con team di ricerca per identificare farmaci per far fronte al covid - per tornare a una vita normale ci vorrà tempo. «Bisognerà aspettare tutto questo inverno. Poi il prossimo anno nei mesi estivi ci sarà un miglioramento come è avvenuto quest'anno. Poi bisognerà affrontare l'inverno successivo. Ma avremo a disposizione più armi».

APPROFONDIMENTI ANNUNCIO Covid, annuncio della Pfizer: «Il nostro vaccino è... IL FOCUS Vaccino Covid Pfizer, tutti i problemi e i tempi per portarlo in... NEWS Vaccino Covid, le Borse europee volano dopo l'annuncio della... LA STORIA Covid, la Svezia diventa un caso: «Divieti ignorati, positivi... LA RICERCA Vaccino Covid, a Modena inizia la fase 3 di sperimentazione:... IL FOCUS Covid, Speranza: «Distribuzione di massa del vaccino entro... IL CASO Covid, allarme virus dei visoni. Gran Bretagna chiude alla Danimarca.... LA RICERCA «Covid, il caffè sa di benzina, la carne sembra... MONDO Vaccino Covid: età, etnia e peso ecco le priorità... SALUTE Covid, Crisanti: lockdown totale non avrebbe risolto il problema SALUTE C'è un annuncio importante della Pfizer sul vaccino...

Nel 2021, ha concluso, è «improbabile che ci sia un numero di dosi di vaccino tali da coprire tutta la popolazione. Quello di Pfizer- BioNTech non è l'unico vaccino in fase avanzata», ha ricordato, riferendosi ai trial di AstraZeneca e Moderna. Tra tutti e tre, se le sperimentazioni avranno successo, «ci saranno a disposizione un po' di dosi il prossimo anno». Ma questo non basta: «Ci sono questioni logistiche di produzione, distribuzione, mantenimento della catena del freddo che vanno realizzate e affrontate, ricordando che questi sono i primi trial dei vaccini con un approccio innovativo».

Covid, annuncio della Pfizer: "Il nostro vaccino è efficace al 90%, nel 2021 1,3 miliardi di dosi nel mondo". Biden: la battaglia resta lunga. Fauci: è straordinario Buone notizie sul fronte . Un sviluppato congiuntamente dalla Pfizer e BioNTech è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso. Lo ha annunciato il presidente della , Albert Bourla.

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA