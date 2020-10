TRIESTE - Le forze dell'ordine hanno controllato ieri a Trieste e provincia 523 persone e 27 locali commerciali; il titolare di uno di questi è stato sanzionato. In un locale di via Genova, infatti, come riporta la nota quotidiana della Prefettura di Trieste, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, hanno riscontrato la mancanza di mascherina da parte di un dipendente.

