Reclutamento di specializzandi negli ospedali per vaccinazioni e contact tracing. Già 290 ingaggiati nel 2021

TRIESTE - Asugi ha reclutato, per impegnarli nella campagna vaccinale, 290 medici in formazione specialistica, nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2021. Con il relativo aumento dei contagi nell'area giuliano isontina, già del mese di ottobre 2021, l'Azienda ha indetto in data 15 novembre 2021 un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto ai medici e odontoiatri in formazione specialistica per la somministrazione dei vaccini anti covid19 e l'attività correlata di contact tracing.

