Protesta di 40 "no vax" respinti alle Poste centrali: il direttore fa chiudere gli uffici

TRIESTE - La Posta centrale di Trieste è stata chiusa questo pomeriggio - 1. febbraio - dopo che una quarantina di aderenti ai No vax hanno protestato perché non è stato loro consentito di spedire raccomandate in quanto non in possesso del Green pass, come stabilito dalla normativa entrata oggi in vigore.

All'ingresso dell'edificio non c'è un controllo, dunque i No vax sono entrati e solo una volta giunti allo sportello, è stato loro chiesto il certificato verde e, non potendolo esibire, è stato impedito l'utilizzo del servizio postale. I simpatizzanti hanno allora chiesto di parlare con il direttore il quale, per evitare confusione più grave, ha chiuso gli uffici.