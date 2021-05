TRIESTE - Clienti seduti all'interno del locale, due per la precisione, che consumavano tranquilli al tavolino: per questo motivo il locale Mal del Lupo, in piazza Venezia a Trieste, è stato chiuso per 5 giorni, dopo i controlli della polizia. Il non rispetto delle norme anti Covid è costato al locale la multa (erogata anche ai due clienti) e l'abbassamento delle serrande.