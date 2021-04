Covid, morto Alberto Lovison maresciallo dei Carabinieri di 56 anni

TRIESTE - E' morto oggi di Covid il maresciallo maggiore dei Carabinieri, Alberto Lovison, 56 anni, comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Aurisina. Lo rende noto un comunicato del comando generale, sottolineando che l'Arma «piange un altro carabiniere morto a causa del Covid-19. Alberto Lovison era ricoverato all'ospedale di Udine dal 31 marzo e ha lottato con tutte le sue forze fino alle ore 13 quando, a seguito delle complicazioni, è deceduto».

«Alberto aveva 56 anni, entrato nelle fila dell'Arma nel 1987, si era dedicato con passione e impegno alle diversificate esperienze professionali, ha prestato servizio presso le Stazioni di Aurisina, Duino e Palmanova, nonché nel delicato ruolo di Capo Centrale Operativa di Trieste - si legge nel comunicato dell'Arma - Dal 2007 era nell'attuale incarico, dove era diventato un punto di riferimento per i colleghi. Una vita dedicata al dovere, alle Istituzioni, e alla propria famiglia, finché oggi il virus si è portato via il suo respiro per sempre. Lascia la moglie e una figlia. La grande famiglia dell'Arma dei Carabinieri si stringe, nel dolore, ai familiari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato».