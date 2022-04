Covid in Fvg, oggi si registrano 1.223 nuovi casi e 5 decessi Il bollettino

Oggi in Fvg su 4.556 tamponi molecolari sono stati rilevati 354 nuovi contagi (7,77%). Sono inoltre 8.117 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 869 casi (10,71%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4, i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 138. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

La fascia più colpita è 50-59 anni (16,19%); oggi si registrano 5 decessi di persone di età compresa tra 73 e 94 anni. Il numero complessivo dei decessi è 4.935, di cui: 1.215 a Trieste, 2.339 a Udine, 938 a Pordenone e 443 a Gorizia. I totalmente guariti sono 312.259, i clinicamente guariti 361, le persone in isolamento sono 24.028.

Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive 341.725 persone di cui: 74.348 a Trieste, 141.874 a Udine, 82.055 a Pordenone, 38.287 a Gorizia e 5.161 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 7 unità.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate positività all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; all'Irccs Cro di Aviano; all'Irccs materno infantile Burlo Garofolo. Infine, per quanto riguarda le residenze per anziani del Fvg si registra il contagio di 14 ospiti e 17 operatori.